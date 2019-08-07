Из Голливуда с любовью! Тарантино представляет в Москве свой новый фильм

Горячий прием устроили в Москве Квентину Тарантино. Режиссер приехал с премьерой — в российский прокат выходит фильм «Однажды в Голливуде».

На вопрос: кто самый независимый американский режиссер, любой ответит: Тарантино. Потому что он еще и самый известный независимый американский режиссер. И своей независимости добился не сразу, пробиваясь сквозь пуританскую голливудскую цензуру. Его норма — это кино, которое он смотрел в детства.

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Он же сторонник открытости, честности, пусть и порой жестокой, зато лишенной лицемерия — и сейчас не любит пафос, гламур, предпочитает гулять по Москве в джинсах и свитере, а на пресс-конференции выступать в рубахе с самурайскими узорами.

Подробнее о пребывании Квентина Тарантино в Москве и его новом фильме в видеосюжете Николая Никулина, побывавшем на пресс-показе «Однажды в Голливуде».

Ранее 5-tv.ru рассказал о творческих планах Тарантино, озвученных режиссером на пресс-конференции в Москве.