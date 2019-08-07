Мединский предложил Квентину Тарантино снимать фильмы в России

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Американский режиссер приехал в столицу на премьеру кинокартины «Однажды в Голливуде» вместе с продюсерами ленты Шенноном Макинтошем и Дэвидом Хейманом.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Американский режиссер Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шенноном Макинтошем и Дэвидом Хейманом приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде». Министр культуры РФ Владимир Мединский провел экскурсию кинодеятелю по территории Кремля, а также пообщался с основателем кинокомпании Heyday Films Дэвидом Хейманом.

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Во время встречи глава Минкульта предложил британскому продюсеру снимать кино в России, чем, по словам Мединского, его собеседник очень заинтересовался. Министр культуры также обсудил с Тарантино введение в России рибейтов — компенсации части затрат на съемки кинокартины из бюджета региона, на территории которого они проводятся. Глава Минкульта отметил, что такая система только вводится в РФ и скоро распространится во всей стране для привлечения иностранных кинематографистов.

В Москве Квентин Тарантино также провел пресс-конференцию. Один из представителей СМИ напомнил кинодеятелю, что он как-то заявил о возможном завершении своей карьеры в качестве режиссера, если «Однажды в Голливуде» обретет успех. Создатель кинокартины, в свою очередь, ответил, что продолжит работу над десятым фильмом.

«Это не мой последний фильм, я хочу сделать десять фильмов. <.> Не знаю пока, что будет в десятом фильме, но если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, каждый фильм — это маленький вагончик в составе огромного паровоза, то я хочу сделать огромный суперфильм, который закроет всю логику моих фильмов», — подчеркнул кинематографист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарантино прогулялся по Красной площади.

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Мединский предложил Квентину Тарантино снимать фильмы в России

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