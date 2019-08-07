Совет безопасности Киргизии проведет экстренное заседание

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Президент республики Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск на фоне сообщений о спецоперации по задержанию своего предшественника Алмазбека Атамбаева, и направляется в Бишкек.

Фото : REUTERS

В Киргизии в четверг, 8 августа, состоится экстренное заседание Совета безопасности республики из-за спецоперации по задержанию экс-лидера республики Алмазбека Атамбаева.

На данный момент поступает противоречивая информация о происходящем возле резиденции бывшего президента в Кой-Таше. По одним данным, он уже якобы задержан бойцами спецназа, по другим — он и его сторонники продолжают давать отпор силовикам.

Также сообщается, что в ходе штурма здания от полученных ранений скончался один из спецназовцев, порядка 35 человек пострадали.

К вечеру среды в Кой-Таше стали стягиваться те жители страны, которые поддерживают Аатамбаева, а также отряды правоохранителей.

Из-за возникшей ситуации президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, где и проведет завтра заседание Совбеза.

Атамбаев стоял во главе Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который по собственному желанию ушел с поста после полноценного первого срока. Именно Атамбаев выдвинул кандидатом на президентскую должность нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спецоперации в Кой-Таше.

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