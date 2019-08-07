В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

, 18:28 Видео 109

Алмазбека Атамбаева задержали в ходе штурма его дома в Кой-Таше.

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Фото, видео : ТАСС/Метцель Михаил, YouTube @ Kaktus Media

В Киргизии продолжается операция силовиков в доме экс-президента респубики Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Между тем сам бывший глава государства задержан.

Как отмечает агентство Интерфакс, силовики увезли бывшего президента «в неизвестном направлении».

Киргизская спецслужба утверждает, что в ходе спецоперации боевое оружие не применялось, все бойцы экипированы оружием с резиновыми пулями.

Атамбаев стоял во главе Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который по собственному желанию ушел с поста после полноценного первого срока. Именно Атамбаев выдвинул кандидатом на президентскую должность нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на национальные СМИ, что в результате операции по задержанию экс-президента Атамбаева были ранены около десяти человек.

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