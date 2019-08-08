«Однажды в Голливуде»: о чем новый фильм легендарного Квентина Тарантино

Горячий прием устроили в Москве Квентину Тарантино. Режиссер приехал с премьерой — в российский прокат выходит фильм «Однажды в Голливуде».

На вопрос: «Кто самый независимый американский режиссер?». Любой ответит: «Тарантино». Потому что он еще и самый известный независимый американский режиссер. И своей независимости добился не сразу, пробиваясь сквозь пуританскую голливудскую цензуру, его норма — это кино, которое он смотрел с детства.

Тарантино сторонник открытости, честности, пусть и порой жестокой, зато лишенной лицемерия — и сейчас не любит пафос, гламур, предпочитает гулять по Москве в джинсах и свитере, выступать на пресс-конференции в рубахе с самурайскими узорами.

В кадре «Однажды в Голливуде» впервые вместе — Леонардо ди Каприо и Брэд Питт. Но на красной ковровой дорожке их не было. Зато был Николай Никулин, который одним из первых посмотрел картину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Квентин Тарантино прогулялся по Красной площади.