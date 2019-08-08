Фото: в сети изумились внешнему сходству британца с Брэдом Питтом

Британские женщины в восторге: в Великобритании появился собственный Брэд Питт! Двойник голливудского актера проживает в Оксфорде.

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Мужчину зовут Натан Мидс. 33-летний британец работает строителем. Как рассказывает сам мужчина, принимать за известного актера его стали еще несколько лет назад. Люди часто подходили с просьбой сделать совместное фото или дать автограф, думая, что он — Брэд Питт.

Facebook @nathan.rimes

Такая схожесть с голливудской звездой британца ничуть не беспокоит, а периодически возникающие недоразумения не вызывают никакого раздражения.

Напротив, Натан даже старается максимально походить на Брэда Питта. Например, сейчас он носит такую же бороду, что и американский актер, сообщает Teleprogramma.pro.

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