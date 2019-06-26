Студентка из Челябинска — Наталья — опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых пользователи сразу обнаружили ее сходство с Дженнифер Лопес. Раньше девушка не осознавала, что имеет феноменальное сходство с поп-дивой.
До этого Наталья тратила все свое время на педагогический университет, где она учится, и тренажерный зал. Однако после внезапно обрушившейся на нее славы всерьез задумалась о карьере в моделинге. Об этом сообщает 74.ru.
Челябинской «близняшке» голливудской звезды уже поступают приглашения на профессиональные фотосессии. А все благодаря тому, что пару месяцев назад Наталья попала в кресло визажиста Яны Панфиловской. Именно после нанесения мейк-апа девушку не смогли отличить от Дженнифер Лопес. В сторис она делится последствиями повышенного внимания к своей персоне.
Девушка рассказала о первом визите к мейк-ап мастеру.
«Когда я пришла, она сразу начала говорить, что я очень сильно похожа на Джей Ло», — поделилась челябинка.
«Джей Ло бы удивилась как минимум»;
«Я была уверена, что ты Дженнифер Лопес!»
«Копия 100%!» — восторгаются новоявленные фанаты.
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На всех подписях к опубликованным фото двойняшка Джей Ло искренне благодарит ту, без которой о ней никогда бы не узнали — своего визажиста.
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