«Копия 100%!» В Челябинске живет двойник Дженнифер Лопес — фото

, 22:09 Фото 111

Невероятное сходство уральской девушки с супер-звездой случайно обнаружили ее подписчики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com, Instagram @m.n.eee18  

Студентка из Челябинска — Наталья — опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых пользователи сразу обнаружили ее сходство с Дженнифер Лопес. Раньше девушка не осознавала, что имеет феноменальное сходство с поп-дивой.

Instagram @m.n.eee18

До этого Наталья тратила все свое время на педагогический университет, где она учится, и тренажерный зал. Однако после внезапно обрушившейся на нее славы всерьез задумалась о карьере в моделинге. Об этом сообщает 74.ru.

Instagram @m.n.eee18

Челябинской «близняшке» голливудской звезды уже поступают приглашения на профессиональные фотосессии. А все благодаря тому, что пару месяцев назад Наталья попала в кресло визажиста Яны Панфиловской. Именно после нанесения мейк-апа девушку не смогли отличить от Дженнифер Лопес. В сторис она делится последствиями повышенного внимания к своей персоне.

Instagram @m.n.eee18

Девушка рассказала о первом визите к мейк-ап мастеру.

«Когда я пришла, она сразу начала говорить, что я очень сильно похожа на Джей Ло», — поделилась челябинка.

Instagram @m.n.eee18
 
Фотографии с профессионально нанесенным макияжем набирают у Натальи больше всего лайков и комментариев.

«Джей Ло бы удивилась как минимум»;

«Я была уверена, что ты Дженнифер Лопес!»

«Копия 100%!» — восторгаются новоявленные фанаты.

Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы

На всех подписях к опубликованным фото двойняшка Джей Ло искренне благодарит ту, без которой о ней никогда бы не узнали — своего визажиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус похвасталась похожими на нее сестрами.

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +12°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

23:04
Задержан один из подозреваемых в убийстве чемпиона по дзюдо в Тольятти
22:48
Матвиенко предложила избавить учителей от лишней бумажной работы
22:34
Умер звезда фильма о Джеймсе Бонде — Брайан Маршалл
22:21
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
22:09
«Копия 100%!» В Челябинске живет двойник Дженнифер Лопес — фото
21:54
«Идея невероятно актуальная»: Эксперт о призыве Путина не прятать камеры на дорогах

Сейчас читают

«Вот это орех»: Седокова продемонстрировала аппетитные формы в бикини
«Чужой человек»: Старшая дочь Виктора Салтыкова призналась, что не общается с отцом
«Шел убивать»: Украинец зарезал юную возлюбленную в центре Петербурга — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге