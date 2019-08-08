В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине

Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом в ходе визита в Турцию заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Как именно это произойдет, он не уточнил.

Ответ от жителей полуострова последовал незамедлительно. В общине крымских татар посоветовали Зеленскому раз и навсегда смириться с российским статусом полуострова и заняться решением внутренних проблем своей страны, но похоже пока Зеленскому сложно справляться даже с официальным протоколом.

Во время церемонии у президентского дворца в Анкаре украинский лидер запутался на ковровой дорожке. Сначала забыл принять рапорт у офицера, а затем и вовсе пошел в другую сторону. На помощь пришел президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ну, а в самой Украине не утихают предвыборные страсти. О намерении баллотироваться на второй срок заявил мэр столицы Виталий Кличко. В поддержке горожан он не сомневается. Впрочем, помешать выдвинуть свою кандидатуру могут многочисленные скандалы вокруг его имени, в том числе связанные с коррупцией в мэрии Киева.

В конце июля Виталия Кличко вызывали на допрос в Госбюро расследований Украины. Суд также арестовал дом в центре украинской столицы, который приобрела компания его брата Владимира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский нарушил протокол в Анкаре.