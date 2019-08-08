София Ротару возобновит выступления в России

Певица София Ротару планирует приехать на музыкальный фестиваль «Новая волна», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, тем самым возобновив выступления в России, сообщает KP.RU со ссылкой на директора артистки.

По словам Сергея Лаврова, Ротару на фестиваль пригласил композитор Игорь Крутой.

«По приглашению Игоря Крутого София Михайловна приедет на „Новую волну“. А после примет участие в фестивале „Дискотека 80-х“ в Ростове и Краснодаре. Помимо этого, запланированы несколько кассовых концертов», — рассказал он.

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Певица не выступала на крупных российских фестивалях, а также не давала сольные концерты с декабря 2018 года. Однако, по некоторым данным, на определенные корпоративы в Россию София Ротару все же приезжала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитая артистка отметила свой личный праздник. 7 августа Софии Ротару исполнилось 72 года.