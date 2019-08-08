Силовики снова штурмуют резиденцию Атамбаева

Киргизия находится на пороге третьей революции: в столицу ввели бронетехнику, повсюду военные. Эксперты заявляют: все дело в противостоянии действующего и бывшего президентов. Против последнего выдвинут ряд обвинений в коррупции.

Этой ночью в селе Кой-Таш спецназ дважды пытался задержать Алмазбека Атамбаева, бывшего главу государства. При этом один спецназовец погиб, более 50 человек получили ранения. Шестерых сотрудников сил правопорядка взяли в заложники.

Силовики вновь приступили к штурму резиденции экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщают в штабе бывшего руководителя государства.

Что же происходит в республике в эти минуты? Бакыт Чермашев передает с места событий!

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно ситуации в Киргизии.