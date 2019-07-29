«Щедрый жест!» Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол

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Еще до того, как Кейт стала супругой принца Уильяма, королева разрешила ей отступиться от общего регламента.

Фото : Ray Tang / www.globallookpress.com

В 2009 году королева Великобритании разрешила Кейт Миддлтон нарушить общепринятые правила. До того, как Кейт стала супругой принца Уильяма, во время визита в шотландскую резиденцию Елизавета II позволила страстному фотографу — Кейт — сделать снимки королевской усадьбы.

Согласно протоколу, фото и видео фиксация поместья строго запрещены людям, не являющимся членами королевской семьи. Об этом сообщает Express.

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Елизавета II позволила нарушить этикет своей будущей невестке, чтобы дать Кейт Миддлтон почувствовать — ей здесь рады.

«То, что она допустила Кейт в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом со стороны Ее Величества и тонким ходом, который доказал, что она серьезно относится к роману своего внука», — утверждает королевский биограф Кэти Николь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон.

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