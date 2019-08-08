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  4. Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

, 16:55 Видео 59

Подземные толчки магнитудой 4,8 были зарегистрированы к юго-западу от Измира.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Twitter @cumhuriyetgzt

Как минимум 23 человека пострадали в результате землетрясения в Турции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальные СМИ.

Первые подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы к юго-западу от города-миллионника Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Второе землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано в провинции Денизли на юго-западе Турции.

Жители и гости соседних провинций Антальи и Мугле ощутили на себе и первые толчки и афтершоки.

По предварительной информации, жертв нет, 23 пострадавшим потребовалась помощь медиков. У них травмы, полученные в результате падения или паники. Есть ли среди пострадавших российские туристы — неизвестно.

Сообщается также, что некоторые здания в зонах землетрясений получили повреждения. Серьезных разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий мощного землетрясения на Филиппинах.

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