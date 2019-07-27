Видео: мощное землетрясение произошло на Филиппинах, есть жертвы

, 7:55 Внимание: шокирующие кадры! 26

Сейсмологи не исключают, что в ближайшие часы произойдут повторные толчки, и они могут быть сильнее предыдущих.

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Фото, видео : twitter @philredcross, @inquirerdotnet

Не менее восьми человек погибли и около 60 пострадали во время землетрясения, которое произошло рано утром в субботу, 27 июля, на Филиппинских островах в Тихом океане.

По информации ABS-CBN, первый толчок магнитудой 5,9 произошел на острове Батан около трех часов утра по местному времени. Через несколько часов последовал более слабый толчок, а в 7:38 стихия нанесла главный удар — магнитудой 6,4. И сейсмологи не исключают, что в предстоящие часы подземные толчки повторятся и могут быть сильнее предыдущих. Между тем угроза цунами не объявлялась.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Больше всего пострадал город Итбаят. Местные жители публикуют в соцсетях страшные фото стихийного бедствия. На кадрах видно, как перепуганные люди выскакивают из содрогающихся домов. У местной церкви обрушилась колокольня. На одном из видео добровольцы вынимают из-под обломков здания тело мужчины. Сообщается, что его сосед доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о греческих журналистах, которые продолжали вести прямой эфир о время сильного землетрясения в Афинах 19 июля этого года.

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Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

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