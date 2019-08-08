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  4. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен на допрос

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен на допрос

, 19:37 Эфирная новость 54

Противостояние в республике продолжается уже почти сутки. В четверг, 8 августа, Атамбаев сдался властям.

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Фото, видео : ТАСС/Малышев Александр, 5-tv.ru

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался силовикам. Об этом заявили в штабе бывшего главы государства. Он уже доставлен в Главное следственное управление.

Накануне спецназ Киргизии трижды штурмовал резиденцию Атамбаева, во время столкновений один человек погиб.

Противостояние в республике продолжается уже почти сутки. Оно началось с попытки штурма силовыми органами резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В этот момент он проводил встречу со своими сторонниками прямо во дворе.

Подробности спецоперации — в репортаже Игоря Васильева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва назвала события в Киргизии внутренним делом страны.

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