Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен на допрос

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался силовикам. Об этом заявили в штабе бывшего главы государства. Он уже доставлен в Главное следственное управление.

Накануне спецназ Киргизии трижды штурмовал резиденцию Атамбаева, во время столкновений один человек погиб.

Противостояние в республике продолжается уже почти сутки. Оно началось с попытки штурма силовыми органами резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В этот момент он проводил встречу со своими сторонниками прямо во дворе.

Подробности спецоперации — в репортаже Игоря Васильева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва назвала события в Киргизии внутренним делом страны.