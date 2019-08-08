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В России зафиксировано более десятка случаев смертельного отравления грибами

, 20:45 Эфирная новость 15

В печальном списке жители Воронежа, Татарстана и Ленинградской области.

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Фото, видео : ТАСС/Смирнов Владимир,5-tv.ru

Появились первые жертвы грибного сезона. Холодное и дождливое лето дало о себе знать, и любители тихой охоты раньше срока вышли за урожаем.

Печальная статистика уже перевалила за десяток — Воронеж, Татарстан, Ленинградская область. Как правило, все выглядит так: человек идет в лес, заходит куда подальше, в спешке берет все — даже сомнительное на вид. В надежде, что рассортирует потом, подглядывая в Интернет или консультируясь с более опытными грибниками. Ведь есть даже специальные приложения для смартфонов — направив телефон на гриб, можно его отсканировать и чуть ли не получить рецепт, как его готовить.

Но! В некоторых случаях для того, чтобы отравиться и ходить в лес не надо — достаточно просто купить грибы у уличных торговцев,  которые зачастую и сами не знают, откуда товар.

Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы экспертов Роскачества, как не отравиться собранными в лесу грибами.

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