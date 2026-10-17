Более 500 тысяч школьников Москвы приняли участие во Всероссийской олимпиаде

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 20 0

Самыми востребованными дисциплинами стали русский и английский языки, литература, история и обществознание.

ВсОШ 2026 в Москве: более 500 тысяч участников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Собянин: Полмиллиона москвичей участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников

Более 500 тысяч московских школьников приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Участники выполнили свыше миллиона работ по различным дисциплинам. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, соревнования уже состоялись по 24 из 28 направлений. Наибольший интерес у школьников вызвали русский и английский языки, литература, история и обществознание. При этом олимпиадный сезон продолжается: участникам еще предстоит проверить свои знания в нескольких областях.

«Впереди — ВсОШ по программированию, информационной безопасности, экономике и искусственному интеллекту. Школьный этап завершится 25 октября», — написал Собянин.

Параллельно в Москве идет подготовка школьников к Всероссийской олимпиаде. Занятия организованы на базе Центра педагогического мастерства. К тренировкам уже присоединились почти 20 тысяч детей, при этом формирование учебных групп еще не завершено.

Ранее 5-tv.ru сообщал об успехах московских школьников на Международной олимпиаде по информатике. Представители столицы завоевали две золотые и одну серебряную медаль на соревнованиях в Ташкенте. Золотыми призерами стали Максим Кравченко и Владислав Жиганов, а серебряную награду получил Сергей Муханов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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