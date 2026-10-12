Любите поспать утром еще пять минут и посидеть с телефоном в туалете? Чем вы рискуете

Кофе вместо завтрака, будильник «еще на пять минут» и просмотр новостей прямо в постели — привычное утро для многих. Мы повторяем эти действия почти автоматически, не задумываясь, как они могут влиять на самочувствие.

Какие утренние привычки стоит пересмотреть? Что врачи называют «часом волка» и для кого он особенно опасен? Как проснуться без спешки и начать день комфортнее? Ответы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Стакан воды вместо кофе: как правильно запустить организм

www.globallookpress.com/Markus Redmann

После пробуждения врачи рекомендуют начинать день не с кофе, а со стакана теплой воды. За ночь организм теряет жидкость, поэтому утром важно восстановить водный баланс. Вода помогает мягко запустить пищеварение и подготовить организм к началу дня.

Отказываться от кофе при этом не обязательно. Примерно через полчаса после пробуждения можно выпить американо или капучино. Однако людям с рефлюксом или язвой не следует пить кофе натощак: он может спровоцировать изжогу, жжение и боль в желудке.

«Час волка» и еще пять минут сна: что происходит с организмом утром

www.globallookpress.com/Stefan Klein

Существует так называемый «час волка» — утренний период, когда риск сердечно-сосудистых осложнений считается повышенным. Наиболее опасными называют часы примерно с четырех до десяти утра: именно в это время чаще фиксируют инфаркты, инсульты и другие сосудистые катастрофы.

«Организм готовится проснуться, и выбрасывается адреналин, кортизол и другие гормоны. И как раз в это время происходит перестройка. Но бывают, конечно, такие случаи, когда эта перестройка не срабатывает: резкий выброс адреналина и кортизола приводит к спазму сосудов, поврежденных сосудов, и происходит инфаркт. Если наши пациенты имеют какие-то проблемы с сосудами, проблемы с сердцем, конечно, это для них время опасное. И мы, как кардиологи, советуем принимать всю необходимую терапию, если она вам прописана, и на ночь тоже», — рассказала кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Мария Лопухина.

Впрочем, и для здоровых людей утро может стать серьезным испытанием. Например, привычка оттягивать момент подъема и постоянно переводить будильник на пять минут нарушает не только распорядок дня.

«Мы таким образом сбиваем с толку весь организм и весь гормональный фон. По идее, организм уже собирается вставать, он получил сигнал, но человек продолжает лежать. Вы можете в какой-то момент провалиться в фазу долгого глубокого сна, пробуждение при которой очень болезненно и тяжело. Можно встать с головной болью и действительно пробуждаться очень тяжело», — объяснил клинический психолог, сомнолог Илья Суслов.

Без резкого подъема: как проснуться и перейти к активности

www.globallookpress.com/David Oxberry

Чтобы день начинался без стресса, важно отходить ко сну в одно и то же время. На звонок будильника лучше поставить приятную музыку. Резкие звуки — например, сирена, петушиный крик или тяжелый рок — еще больше поднимут уровень кортизола.

При подъеме лучше избегать яркого электрического света. Сначала можно включить прикроватную лампу, бра или торшер. А еще мягко проснуться помогут умные часы.

«Они отслеживают фазы сна и пробуждают своего владельца именно в момент быстрого сна, когда наиболее благополучно просыпаться», — отметил Суслов.

Форсировать пробуждение тоже не стоит. Импульсивные решения начать утро с ударных тренировок и обливания ледяной водой могут закончиться гипертоническим кризом или травмой.

«Ни в коем случае, резко вскочив с кровати, мы не размахиваемся руками, не начинаем приседать по 30 раз и тем более бежать. Мы встречаем рано утром на пробежке чудесных молодых и не очень молодых людей, которые бегают. Да, это полезная привычка, но к ней тоже надо подготовиться. То есть мы встали, поели обязательно, потом уже направляемся на пробежку. Делаем все плавно, не энергично для того, чтобы организм подготовился к активному, правильному дню», — рассказала Лопухина.

Почему не стоит пропускать завтрак и что стоит положить на тарелку

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Утренний прием пищи многие пропускают, а зря. Полноценная трапеза стимулирует отток желчи и может снижать риск образования камней.

«Лучше включать в завтрак, например, медленные углеводы: цельнозерновые крупы, каши. Обязательно добавлять источники жиров. Можно добавить яйцо, желток, сыр, орехи, семечки. Обязательно какие-то источники клетчатки, например, овощи, фрукты или ягоды», — рекомендует гастроэнтеролог, терапевт Анастасия Тимощенко.

А вот перекус на ходу может негативно сказаться на самочувствии в течение всего дня.

«Когда мы едим очень быстро, как правило, это приводит к возникновению ощущения раннего насыщения, иногда тяжести, даже боли в области желудка. Хлопья с молоком — наиболее частый, быстрый завтрак, но, к сожалению, он недостаточно сбалансирован, потому что содержит большое количество простых углеводов, добавленного сахара. Он быстро даст насыщение, но и чувство голода вернется так же быстро, как и насыщение», — отметила Тимощенко.

Новости в постели и телефон в туалете: какие утренние привычки стоит пересмотреть

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Еще одна рекомендация — не начинать утро с гаджетов. Им не место ни за кухонным столом, ни в постели.

«Кто-то может посмотреть что-то смешное и веселое, а кто-то может сразу смотреть переписку или тревожные новости. Соответственно, дополнительные выбросы гормонов ни к чему хорошему не приводят. И рано или поздно может привести действительно к нарушению сна уже регулярному, когда люди не могут либо уснуть, либо просыпаются в три-четыре часа ночи и не могут уснуть. Также это может приводить к усилению тревожности. Рано или поздно (приведет — Прим. ред.) в том числе к депрессивным состояниям», — рассказал Суслов.

Кроме того, не следует брать смартфон в уборную. Привычка проводить в «комнате раздумий» больше трех минут может нарушить перистальтику кишечника и привести к развитию функционального запора и геморроя.

Длительное сидение в туалете — не единственный фактор, который может привести к неприятным последствиям. При проблемах с кишечником опасность может представлять и диарея. Жидкий стул содержит пищеварительные ферменты и кислоты, которые раздражают слизистую, усиливают воспаление и мешают ее восстановлению. Поэтому достаточное количество клетчатки и жидкости в рационе особенно важно: они помогают поддерживать нормальную консистенцию стула.

Если неприятные симптомы геморроя уже появились, в первую очередь необходимо устранить причину и нормализовать стул. Специалисты также могут назначить средства, которые усиливают местный иммунитет слизистой прямой кишки. Они помогают запустить естественные процессы заживления, уменьшить отек и воспаление, укрепить стенки сосудов и восстановить поврежденные ткани.