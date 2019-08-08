Беглов сообщил о решении проблемы с недобросовестными застройщиками

Администрация Петербурга в течение семи месяцев текущего года расторгла 16 контрактов с застройщиками социальных объектов, которые оказались недобросовестными. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.ru.

Градоначальник привел в пример компанию «Капитал стройиндустрия», сорвавшую сроки реконструкции гимназии № 406 в Пушкине и строительство поликлиники в Красном Селе, которые должны были быть сданы еще в декабре 2018 года. Затем от организации поступила просьба об отсрочке до 1 сентября 2019 года, но выяснилось, что и этот срок недостаточен.

« Это безобразие, когда есть деньги и все условия, чтобы ввести объект, но подрядчик не выполняет условия контракта. Мы один раз его предупреждали, чтобы он добавил материальные и трудовые ресурсы, чтобы к первому сентября ввести школу и поликлинику. Тем не менее, у него это не получилось. Мы приняли решение разорвать контракт с этой организацией, внести ее в список недобросовестных подрядных организаций и предъявить штрафы. Теперь мы вынуждены заключать контракт с новой подрядной организацией, а всегда достраивать за чужими, всегда сложно и неудобн о», — отметил он.

Беглов отметил, что расторжение контракта с «Капитал стройиндустрией» не является единичным случаем.

« Еще 16 организаций, с которыми мы разорвали контракты, потому что терпеть, когда нарушают сроки, тем более, когда есть деньги. Государственные деньги, наши городские деньги. Обманывать жителей — это просто позор, безобразие. Я считаю, что такие строительные организации не должны быть на рынке Санкт-Петербурга », — сказал Беглов.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Александр Беглов встретился с обманутыми дольщиками Петербурга, пострадавшим от недобросовестности строителей.