Александр Беглов встретился с обманутыми дольщиками Петербурга

Жилой комплекс «Охта модерн» уже 14 лет лежит мертвым грузом на сердце Красногвардейского района. Здесь сменились уже три строительные компании, но люди до сих пор не могут отметить новоселье. Под жесткий контроль объект взял действующий губернатор Александр Беглов. С апреля на площадке вновь закипела работа.

В технологии нашли множество грубых ошибок. Еще в 2015-м провели комплексный анализ. Но стало ясно, главное — достроить можно, хотя и с крупными переделками. Пришлось полностью демонтировать кровлю, всю электрику, лифтовое оборудование. Серьезная проблема — прогиб монолитных перекрытий. В прошлом профессиональный строитель Александр Беглов поручил обратить на этот момент особое внимание.

«Такая проблемка не простая, сложная. А как проектировали по большому счету?» — интересуется действующий глава Петербурга.

«Ну Александр Дмитриевич, тут история уже умалчивает», — отвечает генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич.

«Нет, ну это элементарные вещи. Вы будете с верхних этажей?»

«Да естественно. Сюда будут анкера спускаться. К ним сетка. И потом методом торкретирования будет наноситься еще высокомарочный раствор.»

При этом строители заверили — нормативы по высоте потолков нарушены не будут. Не ниже двух с половиной метров. Предстоит обработать и стены от грибка, от сырости он повсюду.

Дольщики за десятки лет ожидания уже сами поднаторели в вопросах строительства. Крайне внимательны к каждому нюансу. Опасения понятны — нынешний застройщик по договору берет ответственность за свою работу. Это все инженерные системы: отопление, вентиляция, канализация, отделочные работы, стяжки и остекление фасадов. И конструктивные решения по исправлению ошибок. А вот кто ответит за изначальный проект? Александр Беглов пообещал решить это вопрос.

«Откровенно говоря, они не хотели браться за этот дом. С ними пришлось плотно работать, но они согласились на это. Я прошу и вас обратить внимание. И вас. Чтобы все конструктивные несущие элементы они были в надлежащем состоянии. Это главное. Это прежде всего с безопасностью связано», — подчеркнул глава Северной столицы.

Пока люди не могут до конца поверить, что их дома будут достроены и они смогут в них жить. А некоторые так свои квартиры и не увидели — они просто не дожили до этого момента.

Кстати, с начала года в Петербурге ввели эксплуатацию уже семь проблемных домов. В списке остается еще 24.

Новоселью точно быть. 85% дольщиков долгостроев получат ключи от долгожданных квартир уже в этом году. Проблемы остальных, по заверению городских властей, будет полностью решены в 2020-м.