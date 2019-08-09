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  4. Кристина Асмус поделилась игривым снимком в кружевном белье

Кристина Асмус поделилась игривым снимком в кружевном белье

, 0:48 Фото 57

Актриса отдыхает сейчас на Мальдивах, откуда публикует пикантные фотографии.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус отдыхает сейчас на Мальдивах и публикует фото из отпуска. Недавно артистка поделилась с фанатами новым снимком. Супруга Гарика Харламова позирует в отеле на белоснежных простынях в кружевном белье.

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Instagram @asmuskristina

Фотографию Кристина сопроводила множеством забавных хештегов: #асмусвразноспошла #аговориланеносишьбелье и другими. Фанаты пришли в восторг не столько от откровенного снимка артистки, сколько от чувства юмора Асмус.

«Хештеги как отдельный вид искусства просто»;

«Как люблю читать хештеги. Фотка огонь»;

«Хештеги огонь»;

«Умница и красавица, еще и с чувством юмора. Повезло мужу», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус поделилась с подписчиками снимком с отдыха на Мальдивах. На снимке актриса бежит по песчаному берегу навстречу морю в розовом купальнике.

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