Кристина Асмус поделилась с подписчиками снимком с отдыха на Мальдивах

Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с отдыха на Мальдивах. На снимке актриса бежит по песчаному берегу навстречу морю в розовом купальнике. Знаменитость в отличной форме и у нее прекрасная фигура. Казалось бы — чем не повод для комплиментов. Однако и в идеальной фотографии фолловеры умудрились отыскать изъян.
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Хейтеры поспешили сделать замечание по поводу внешнего вида артистки.
«Трусы великоваты, конечно», — написали злопыхатели.
Очевидно не зря Кристина Асмус несколько лет играла в комедийном сериале «Интерны» — актриса обзавелась потрясающим чувством юмора.
«У Гарика одолжила. Он в этом году без отпуска. Че, зря покупали?» — ответила знаменитость недоброжелателям.
Настоящие поклонники Кристины Асмус тут же вступились за свою любимицу и по достоинству оценили ее шутку.
«Шикарный купальник на шикарной фигуре!»
«Юмора вам не занимать»;
«Такие завистливые людишки. Трусы Асмус стоят дороже твоей хаты!»
«Даже я бы так не смог парировать. Молоток. В красивом теле — ясный ум!» — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кристина Асмус рассказала о любимых алкогольных напитках.