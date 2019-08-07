Кристина Асмус поделилась с подписчиками снимком с отдыха на Мальдивах

Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с отдыха на Мальдивах. На снимке актриса бежит по песчаному берегу навстречу морю в розовом купальнике. Знаменитость в отличной форме и у нее прекрасная фигура. Казалось бы — чем не повод для комплиментов. Однако и в идеальной фотографии фолловеры умудрились отыскать изъян.

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«Навстречу медузам» , — нейтрально подписала пост звезда.

Instagram @asmuskristina