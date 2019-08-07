Кристина Асмус поделилась с подписчиками снимком с отдыха на Мальдивах

, 7:24 Фото 227

В сети попытались раскритиковать купальник актрисы — не тут-то было.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с отдыха на Мальдивах. На снимке актриса бежит по песчаному берегу навстречу морю в розовом купальнике. Знаменитость в отличной форме и у нее прекрасная фигура. Казалось бы — чем не повод для комплиментов. Однако и в идеальной фотографии фолловеры умудрились отыскать изъян.

Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

«Навстречу медузам», — нейтрально подписала пост звезда.

Instagram @asmuskristina

Хейтеры поспешили сделать замечание по поводу внешнего вида артистки.

«Трусы великоваты, конечно», — написали злопыхатели.

Очевидно не зря Кристина Асмус несколько лет играла в комедийном сериале «Интерны» — актриса обзавелась потрясающим чувством юмора.

«У Гарика одолжила. Он в этом году без отпуска. Че, зря покупали?» — ответила знаменитость недоброжелателям.

Настоящие поклонники Кристины Асмус тут же вступились за свою любимицу и по достоинству оценили ее шутку.

«Шикарный купальник на шикарной фигуре!»

«Юмора вам не занимать»;

«Такие завистливые людишки. Трусы Асмус стоят дороже твоей хаты!»

«Даже я бы так не смог парировать. Молоток. В красивом теле — ясный ум!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кристина Асмус рассказала о любимых алкогольных напитках.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

8:24
Алена Кравец продемонстрировала пышные формы и поделилась секретом стройности
8:16
Жуткое видео: агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке
8:09
Ученые обнаружили, что индейцы майя были гораздо воинственнее, чем считалось
8:03
Никас Сафонов рассказал, как одолжил Вилли Токареву деньги на операцию
7:55
Специальные зоны для уличных музыкантов предложили создать в Петербурге
7:47
Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
«Зато ноги длинные!» Юзеры подбодрили погрустневшую жену Мартиросяна — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги