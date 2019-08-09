Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 9 августа, прокомментировала решение Украины пустить российский самолет в свое воздушное пространство. На своей странице Facebook дипломат разместила пост, в котором назвала это отличной новостью и поблагодарила киевских властей, пишет «Экономика сегодня».

« Отличная новость! Спасибо !» — написала Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пассажирский самолет впервые с 2015 года вошел в воздушное пространство Украины. Пилот лайнера Boeing-738 REG-VQBMG из-за мощного грозового фронта получил разрешение пролететь над территорией Незалежной, хотя ранее киевские власти решили прекратить авиасообщение с РФ.