Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Спустя четыре года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

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« 7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины », — говорится в сообщении госпредприятия «Украэроруха» в Facebook.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью. В общей сложности он находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Facebook @UkSATSE.official

Киевские власти в октябре 2015 года приняли решение прекратить авиасообщение с Россией, несмотря на миллионы своих граждан, которые работают на территории РФ. Более того, российские воздушные судна не могут даже транзитом лететь через Украину.

Тем не менее, в конце июля 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения с Россией. Ее инициаторы напоминают, что из-за отмены рейсов страдают по большей части именно украинцы.