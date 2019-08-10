  1. Пятый канал
  4. Экс-солистка «ВИА Гры» с танцами примерила новые наряды — видео

Экс-солистка «ВИА Гры» с танцами примерила новые наряды — видео

, 5:47 Видео 36

Татьяна Котова продемонстрировала яркие «луки», чем привела поклонников в восторг.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @kottova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поразила поклонников выбором новых нарядов, среди которых, конечно же, нашлось место и особенно откровенным. Например, фанатам пришелся по душе костюм в леопардовом цвете, состоящий из короткого топа и облегающих шорт.

Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

«Какие ноги!» — прокомментировал один из подписчиков.

«Бестия!» — не сдержался другой.

«Какая вы красотка, глаз не оторвать!» — признался пользователь.

«Хочу оказаться рядом с вами!» — не сдержался юзер.

Певица нередко радует своих фолловеров сексуальными образами. Недавно Котова показала поклонникам снимки с жаркого с побережья, где она запечатлена в купальнике, подчеркивающем ее аппетитные формы.

Читайте также: Зверев — гей? Почему сын стилиста ушел в монастырь? Сколько ему вообще лет? Ответы на эти вопросы — в звездной .

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

6:07
Названы самые здоровые регионы России
5:47
Экс-солистка «ВИА Гры» с танцами примерила новые наряды — видео
5:27
Путешественник, мечтавший объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
5:09
«Джинсы — катастрофа»: Подписчики заподозрили Юлию Ковальчук в отсутствии вкуса
4:46
Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие
4:27
Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 10 августа и что нельзя делать в этот день
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!
Рудковская обещает награду тому, кто организует встречу с авторами блога Миро

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги