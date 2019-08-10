Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поразила поклонников выбором новых нарядов, среди которых, конечно же, нашлось место и особенно откровенным. Например, фанатам пришелся по душе костюм в леопардовом цвете, состоящий из короткого топа и облегающих шорт.

Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

«Какие ноги!» — прокомментировал один из подписчиков.

«Бестия!» — не сдержался другой.

«Какая вы красотка, глаз не оторвать!» — признался пользователь.

«Хочу оказаться рядом с вами!» — не сдержался юзер.

Певица нередко радует своих фолловеров сексуальными образами. Недавно Котова показала поклонникам снимки с жаркого с побережья, где она запечатлена в купальнике, подчеркивающем ее аппетитные формы.

Читайте также: Зверев — гей? Почему сын стилиста ушел в монастырь? Сколько ему вообще лет? Ответы на эти вопросы — в звездной биографии Сергея Зверева.