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  4. Тина Канделаки рассказала, что в отпуске наслаждается чтением эротической литературы

Тина Канделаки рассказала, что в отпуске наслаждается чтением эротической литературы

, 15:58 Фото 169

Подписчики телеведущей не обратили внимание на пост Канделаки, зато прокомментировали образ отпускницы в белых лодочках.

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Фото, видео : Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки проводит отпуск в Греции и постоянно радует фанатов солнечными яркими снимками оттуда. 43-летняя телеведущая всегда поражала поклонников идеальной для своего возраста формой. На этот раз звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в сексуальном черном купальнике и белых лодочках. В публикации знаменитость посоветовала фанатам прочесть эротический роман. Однако фолловеры не заметили и этого, ведь все внимание было обращено на «лишние» на фотографии туфли.

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Instagram @tina_kandelaki

«Туфли зачем?! Купальник и туфли смешно!»

«Мда… Пляж, купальник, макияж и… О, ужас! Лодочки на шпильке?! На пляже?! Прямо беда. Как еще выделиться подумала, „красотка“?»

«Лодочки с купальником — просто ужас! Ну, кто-нибудь, подскажите Тине, куда и как надо одеваться!»

«Туфли вообще ни к месту»;

«Без туфлей ноги короткие!» — возмутились подписчики.

Однако среди огромной аудитории Тины Канделаки нашлись люди, не склонные скандалить на пустом месте. За знаменитость заступились и похвалили ее прекрасную форму другие звезды шоубизнеса: певицы Анита Цой и Ирина Салтыкова, а также популярный профессиональный боксер — Дмитрий Кудряшов.

Поклонники же телеведущей поспешили напомнить хейтерам о возрасте Тины Канделаки.

«В 43 года так офигенно выглядеть — это космос!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фигуру Тины Канделаки сравнили с мужским телом.

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