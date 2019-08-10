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  4. Узница Освенцима пригласила 400 родственников на свой 104-й день рождения к Стене Плача

Узница Освенцима пригласила 400 родственников на свой 104-й день рождения к Стене Плача

, 13:15 Видео 37

На совместную молитву в Иерусалим приехали все члены семьи Шошаны Овиц.

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Фото, видео : twitter @AvitalLeibovich, @TheBelaaz

Пережившая Холокост жительница Израиля Шошана Овиц отметила 104-й день рождения. В этот день она получила подарок, о котором мечтала: около четырех сотен ее родственников собрались у Стены Плача в Иерусалиме. Эта совместная молитва стала символом победы над нацизмом.

twitter @AvitalLeibovich

Как пишет HAIFAINFO, Шошана выжила в Освенциме, где лишилась матери, ставшей жертвой жестоких медицинских экспериментов. Ее отец также умер во время Холокоста. После освобождения она разыскивала родственников и тогда познакомилась с будущим мужем. Какое-то время пара жила в Австрии, а затем переехала в Израиль, в Хайфу. Там у них родились две дочери и два сына.

«Только во время празднования мы поняли, насколько она важна. У всех нас были слезы на глазах. Это было очень трогательно», — рассказала журналистам старшая внучка Шошаны Панини Фридман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, в Еврейском музее и центре толерантности в открыт мемориал героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто.

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