Видео: В Иркутске задержана банда, занимавшаяся детской проституцией

В Иркутске 5 марта сотрудники СК и МВД задержали преступников, организовавших фирмы по предоставлению интимных услуг. Как сообщает портал babr24, с 2016 года на территории Иркутска работало несколько организаций, которые занимались противозаконным видом деятельности. Кроме двух организаторов салонов интим-услуг, задержанных 5 марта, в них работали охранники, администраторы и водители.

Также установлено, что одна из девушек «легкого поведения» была несовершеннолетней. Организаторы нашли ее в интернете и, угрожая физической расправой, заставили работать на них. Она много раз выезжала в сауны под присмотром охраны, где вступала в интимную связь с заказчиками.

Всего было задержано восемь человек, в зависимости от роли они обвиняются в организации занятия проституцией с использованием насилия и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего. Один из задержанных заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

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