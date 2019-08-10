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«Динамо» 0:2 «Зенит» — чем запомнился этот матч? — видео

, 22:54 Видео 9

Встреча в рамках пятого тура РПЛ состоялась 10 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Филиппов, instagram @panshik_sports

Петербургский «Зенит» в рамках пятого тура Российской Премьер-Лиги в гостях одержал победу над московским «Динамо». Матч состоялся 10 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Ворота хозяев были «распечатаны» уже на десятой минуте встречи. Автором забитого гола стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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Под занавес второго отрезка игры на 80-й минуте полузащитник «Динамо» Артур Юсупов заработал второй «горчичник» и был удален с поля. Встречу хозяевам пришлось заканчивать в меньшинстве.

В самой концовке матча на 88-й минуте «сине-бело-голубым» удалось удвоить преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.

Стоит отметить, что в перерыве «Зениту» пришлось провести замену в своем составе. Нападающий Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы и вместе него на поле появился бразильский полузащитник Малком, пополнивший стан петербуржцев в текущее трансферное окно.

«У Дриусси повреждение икроножной мышцы. Узнаем после обследования, насколько серьезное. Он очень важный игрок, и мы, естественно, расстроены», — заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» с 13-ю очками продолжает занимать лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь — ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на четыре очка и имеет одну игру в запасе. Московское «Динамо», набрав пять очков, занимает 11-е место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мамаев в колонии оформил хет-трик против белгородского «Салюта».

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