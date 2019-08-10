Футбольный сезон стартовал уже во всех странах, где так или иначе почитают этот великий вид спорта. Не утихают страсти и в местах лишения свободы, где отбывают свое наказание нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев.

Команда исправительной колонии № 4 «Золотой лев» в Белгородской области одержала победу над клубом Профессиональной футбольной лиги «Салют» со счетом 4:2, в которой три гола забил Мамаев.

Как пишут в соцсетях болельщики, игрок кубанского клуба получил приз лучшего бомбардира. А «зенитовец» был признан лучшим игроком матча, с чем публично не согласился.

« Паша — лучший, не прав товарищ начальник », — сказал он.

Twitter @se_football

На данный момент «Салют» в ПФЛ занимает девятое место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорина и Мамаева вместе с другими фигурантами уголовного дела о драках этапировали в колонию в Белгородской области. Футболистов задержали за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 июня 2019-го Мамева суд приговорил к году и пяти месяцам лишения свободы, а Кокорина — к полутора годам заключения.