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  4. Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущую неделю.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Общий фон недели с 12 по 18 августа связан с оптимизмом и оригинальностью суждений. Причем оптимизм будет настоящим и полезным, а оригинальность суждений будет, скорее, похожа на капризы и непредсказуемость.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седёшев составил астрологический прогноз, который поможет правильно распределить силы в этот период.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов предстоящая неделя будет очень позитивной. Они будут полны энергии огня, которой смогут успешно управлять. Каждое действие будет приближать Овна к его цели. Свои стремления Овнам лучше записать на бумаге. Список задач поможет больше успеть и по прошествии недели оценить огромное количество завершенных дел.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам в этот период предстоит пережить серьезные припадки лени или апатии. Представители этого знака с трудом будут сдвигаться с места. Это связано с тем, что Тельцы не могут четко спланировать свои действия и не верят в успех предприятия. Энергии на предстоящей неделе у Тельцов практически не будет. Также возможны проблемы в отношениях.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы будут пребывать в позитивном настроении. Им удастся достичь поставленных целей, если они действительно бросят все силы на их реализацию. На предстоящей неделе Близнецы должны быть собранными и работоспособными. Период благоприятен для больших свершений.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя выдастся спокойной. Иногда они, конечно, будут испытывать чувство подавленности и даже слезливости. Однако Ракам стоит отдавать себе отчет в том, что дело в их эмоциональности и темпераменте, а вовсе не в реальных обстоятельствах. Предстоящая неделя не обещает Ракам больших сложностей или бед.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на предстоящей неделе будут максимально активны и энергичны, но уже спокойнее, чем на предыдущей неделе. В этот период представители этого знака зодиака могут доделать начатые дела, закрепить договоренности с окружающими, а также хорошо отдохнуть и приятно провести время.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе стоит заняться уборкой: по дому, на рабочем месте и где-угодно еще. Активная полезная деятельность приведет мысли и чувства Девы в равновесие.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов эта неделя — хорошее время, чтобы улучшить отношения, построить планы на будущее и разобраться с нерешенными делами. В этот период Весы ощутят сильный прилив энергии.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит сложная неделя. Представитель этого знака внезапно ощутит неудовлетворенность отношениями, что приведет к конфликтам и напряженному состоянию. Скорпионам стоит попробовать помедитировать, чтобы успокоить эмоции.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе поразят окружающих обаянием и активностью. Они с удовольствием будут флиртовать с противоположным полом и почувствуют внезапную тягу к путешествиям. Неделя благоприятствует любым начинаниям Стрельца.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги в период с 12-го по 18 августа должны быть максимально собраны и дисциплинированы. В этот период у представителей данного знака может возникнуть состояние подавленности. Однако не стоит ему поддаваться. Лучше с головой погрузиться в дела. Достигнутые результаты на этой неделе принесут Козерогам большое удовлетворение.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на предстоящей неделе продолжат конфликтовать с окружающими и противопоставлять себя им. Сложности в общении с другими людьми возникают из-за внутренних противоречий. Водолеи не могут разобраться в себе; в том, что им интересно; во что они верят, а во что — нет. Неделя станет для Водолеев настоящим экзаменом, на котором им предстоит ответить на несколько вопросов о себе и своих убеждениях.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы в этот период перестанут беспокоиться о чем-либо и, скорее всего, глубоко погрузятся в свой богатый внутренний мир. Такое «ныряние» в себя может стать для Рыб хорошим источником сил и вдохновения.

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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа

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