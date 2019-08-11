Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор в своем аккаунте в Instagram разместил публикацию, в которой публично назвал себя миллиардером. На фото, прикрепленному к посту, спортсмен изображен идущим по октагону.

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«Я дрался за миллиардеров, а потом сам стал одним из них», — написал Конор Макгрегор.

Instagram @thenotoriousmma

Стоит отметить, что согласно данным журнала Forbes, ирландский боец находится на 65-й строчке рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей. Доход Конора Макгрегора за 2018 год исчисляется 47 миллионами долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою. Об этом сообщил тренер и отец российского чемпиона. По его словам, реванш может состояться уже в сентябре в Абу-Даби.