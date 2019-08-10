«Кто со мной?» Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь

Наргиз Закирова опубликовала в социальный сети печальный пост с ироничной картинкой. Певица, которая на днях рассказала, что продюсерский центр MALFA расторг с ней контракт, сообщила о своем решении уйти в монастырь и поинтересовалась у поклонников, кто отправится с ней.

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«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки? — написала Наргиз.

Instagram @nargizzakirova_official

Публикацию она снабдила фотографией идущих по улице монахинь на шпильках. Поклонники сначала не знали, как реагировать на этот пост — одни пытались иронизировать и шутками поддержать Закирову, но большинство из них — довольно серьезно восприняли слова певицы.

«Не вздумай! Это просто очередное испытание! Вставай с колен! Иди вперед»

«Наргиз, вы сильная. Вы рождены в сильном месте от сильных родителей. Голову вверх, спина прямая, только вперед🔥👏👏👏»

«Наргиз, не сдавайтесь. Через год вы будете смеяться над этим всем. Закон жизни» — поддержали певицу поклонники.