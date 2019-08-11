Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев на своей странице в Facebook опубликовал письма своих знакомых — жителей Крыма, в которых они, по его просьбе, рассказали о жизни на российском полуострове.
Жители полуострова отметили, что с момента воссоединения с Россией в Крыму заметно улучшилось состояние дорог. На автомагистралях появилась разметка, заработали системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Крымчане рассказывают и об улучшении общественного порядка. Люди перестали употреблять алкоголь и курить на остановках и в общественном транспорте. Уменьшилось количество краж из автомобилей.
На полуострове активно развивается туризм и это естественным образом способствует развитию бизнеса. По мнению некоторых жителей Крыма, туристическая программа является очень насыщенной. Поток отдыхающих также находится на хорошем уровне.
Также жители Крыма отмечают улучшения в работе общественного транспорта, повышение уровня системы здравоохранения, рост пенсий и зарплат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму.