Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев на своей странице в Facebook опубликовал письма своих знакомых — жителей Крыма, в которых они, по его просьбе, рассказали о жизни на российском полуострове.

«Задал вопрос друзьям — крымчанам: какие изменения вы лично ощутили с 2014 года? 59 ответов получил в личку. Публикую многие из них ниже с минимальным редактированием» , — написал Александр Лиев.

Жители полуострова отметили, что с момента воссоединения с Россией в Крыму заметно улучшилось состояние дорог. На автомагистралях появилась разметка, заработали системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Крымчане рассказывают и об улучшении общественного порядка. Люди перестали употреблять алкоголь и курить на остановках и в общественном транспорте. Уменьшилось количество краж из автомобилей.

На полуострове активно развивается туризм и это естественным образом способствует развитию бизнеса. По мнению некоторых жителей Крыма, туристическая программа является очень насыщенной. Поток отдыхающих также находится на хорошем уровне.

Также жители Крыма отмечают улучшения в работе общественного транспорта, повышение уровня системы здравоохранения, рост пенсий и зарплат.

При этом крымчане обозначили и несколько негативных моментов. Так, люди пожаловались на высокие цены и отток населения, которое уезжает на заработки в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму.