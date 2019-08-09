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  4. Соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму — видео

Соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму — видео

, 18:25 Видео 447

Видео разместил в Facebook советник главы администрации Херсонской области. Он утверждает, что флаг развевался в Судаке.

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Фото, видео : Facebook @cobritob

Тема:
Украинский кризис 104

Пользователи соцсетей высмеяли акцию с поднятием украинского флага в Крыму. Видео этого события опубликовал в Facebook советник главы администрации Херсонской области Богдан Ковалев. Он утверждает, что флаг был поднят утром в пятницу, 9 августа, в Судаке — в память о четверых погибших 6 августа в Донбассе украинских военных.

Как пишет РИА Новости, комментаторы в соцсетях расценили это как проявление «бешенства от бессилия».

«Подняли <…> на смех, наверное»;

«Как подняли, так и спустят»;

«Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?»

«Снимем, кто-то явно перебрал горилки с салом — отрезвим», — цитирует агентство реплики пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Крыму отреагировали на заявление Зеленского в Турции, что полуостров должен вернуться в состав Украины.

Тема:
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