Пользователи соцсетей высмеяли акцию с поднятием украинского флага в Крыму. Видео этого события опубликовал в Facebook советник главы администрации Херсонской области Богдан Ковалев. Он утверждает, что флаг был поднят утром в пятницу, 9 августа, в Судаке — в память о четверых погибших 6 августа в Донбассе украинских военных.

Как пишет РИА Новости, комментаторы в соцсетях расценили это как проявление «бешенства от бессилия».

«Подняли <…> на смех, наверное»;

«Как подняли, так и спустят»;

«Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?»

«Снимем, кто-то явно перебрал горилки с салом — отрезвим», — цитирует агентство реплики пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Крыму отреагировали на заявление Зеленского в Турции, что полуостров должен вернуться в состав Украины.