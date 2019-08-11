«Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka

Лайма Вайкуле опубликовала уморительное видео с артистами из группы Kazka. Вероятно, ролик был сделан после выступления украинского коллектива на фестивале «Рандеву», который проходит в Одессе. На кадрах, опубликованных латвийской эстрадной певицей у себя в Instasgram, Вайкуле произносит следующую речь:

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«Девочки, плакали, плакали, а теперь вот веселятся», — прокомментировала видео Вайкуле.

Дело в том, что одна из самых популярных песня группы Kazka называется «Плакала», и Лайма видимо решила по этому поводу устроить некий словесный каламбур. В доказательство слов, что девочки «веселятся», Вайкуле и вокалистка коллектива Александра Зарицкая начали ритмично двигаться в такт музыки.

Поклонники артистки оценили юмор и гибкость своего кумира по достоинству.

«Лайма — вы одна из лучших! Зажигательно!»

«Восхищаюсь вами❤️ Вы прямо излучаете позитив! Будьте здоровы!»

«Лаймочка, вы супер», — признались в любви артистке фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку.