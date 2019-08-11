  1. Пятый канал
  4. «Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka

«Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka

, 6:28 Видео 15

Украинский коллектив выступил в Одессе 10 августа на фестивале «Рандеву».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Нина Зотина, instagram @laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле опубликовала уморительное видео с артистами из группы Kazka. Вероятно, ролик был сделан после выступления украинского коллектива на фестивале «Рандеву», который проходит в Одессе. На кадрах, опубликованных латвийской эстрадной певицей у себя в Instasgram, Вайкуле произносит следующую речь:

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

«Девочки, плакали, плакали, а теперь вот веселятся», — прокомментировала видео Вайкуле.

Дело в том, что одна из самых популярных песня группы Kazka называется «Плакала», и Лайма видимо решила по этому поводу устроить некий словесный каламбур. В доказательство слов, что девочки «веселятся», Вайкуле и вокалистка коллектива Александра Зарицкая начали ритмично двигаться в такт музыки.

Поклонники артистки оценили юмор и гибкость своего кумира по достоинству.

«Лайма — вы одна из лучших! Зажигательно!»

«Восхищаюсь вами❤️ Вы прямо излучаете позитив! Будьте здоровы!»

«Лаймочка, вы супер», — признались в любви артистке фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +10°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

6:28
«Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka
6:07
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
5:42
Меган Маркл с мужем почтили память принцессы Дианы в Instagram
5:17
Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя
4:44
Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор продали за полмиллиона долларов
4:17
Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!
Какой праздник отмечают 11 августа и что нельзя делать в этот день
Кто победил в конкурсе «Миссис Россия 2019» — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги