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«Красавица и умница»: Жасмин призналась в любви Одри Хепберн

, 7:25 Фото 34

Певица опубликовала в своем Instagram одно из высказываний актрисы.

Фото : www.globallookpress.com / © Cinetext Bildarchiv

Певица Жасмин приятно удивила своих поклонников, признавшись, что искренне восхищается Одри Хепберн. Причем по признанию артистки, помимо таланта кинозвезды, ей безумно нравятся высказывания актрисы. С одним из них она познакомила своих подписчиков.

«Нет ничего невозможного. Само слово говорит: «Я возможно!» (Impossible — I'm possible)» 😃 Мои аплодисменты! И вообще очень люблю Одри, талантище, красавица и умница, а вы любите эту актрису?» — спросила Жасмин.

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Instagram @jasmin

Поклонники с воодушевлением восприняли пост исполнительницы. Большинство согласились с певицей, что Одри действительно знаковая личность и гениальная актриса, но нашлись и те, кто откровенно признался Жасмин, что никого лучше самой певицы для них не существует.

«Одри была невероятно красива, умна и гениальна в творчестве»

«Жасмин, ты прекрасна и неповторима, судьба и ты едины!»

«Одри — любимейшая актриса и женщина! И фразу эту очень люблю, и часто ее для себя повторяю, и много других ее мудрых мыслей!»

«Конечно, очень люблю! Эталон женской красоты»

«Я люблю только тебя!» — написали фолловеры.

Одри Хепберн — британская актриса, получившая наибольшую известность по таким фильмам, как «Завтрак у Тиффани», «Сабрина», «История монахини». Актриса скончалась 20 января 1993 года в возрасте 63 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева пыталась отговорить певицу Жасмин брать такой творческий псевдоним.

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