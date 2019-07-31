Алла Пугачева пыталась отговорить певицу Жасмин брать такой творческий псевдоним

, 20:34 191

Близкие люди называют 41-летнюю исполнительницу по-другому.

Фото : globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Жасмин гордится близкой дружбой с Аллой Пугачевой. Они часто бывают в гостях друг у друга. На публике Примадонна называет Жасмин сценическим именем, а вот наедине, как оказалось, зовет певицу Сарой. Этим именем исполнительницу нарекли в честь бабушки-еврейки. Так называют Жасмин и близкие люди.

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По словам певицы, такой сценический псевдоним она выбрала не случайно. Взять имя принцессы из сказки «Аладдин» посоветовал ей Владимир Матецкий. Однако Пугачевой не понравился выбор композитора, и она пыталась отговорить Жасмин от этого имени, сообщает Teleprogramma.pro.

Несмотря на уговоры Примадонны, исполнительница настояла на своем и, как впоследствии выяснилось, не прогадала. Псевдоним придал певице загадочности, что только повысило интерес поклонников. К тому же, Жасмин и правда чем-то напоминает принцессу из Аладдина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото.

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Алла Пугачева пыталась отговорить певицу Жасмин брать такой творческий псевдоним

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