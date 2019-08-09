Более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области

По поручению президента России Владимира Путина для детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области был организован отдых в оздоровительных лагерях по всей стране. В настоящий момент 4164 несовершеннолетних, переживших потоп, отправлены на отдых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Всего от наводнения в Иркутской области пострадали 5791 детей. От отдыха в оздоровительных лагерях отказались семьи 588 ребят. Заявления для получения путевок написали родители 5203 детей.

Сейчас проводится работа по составлению списков с дополнительными заездами пострадавших детей из Иркутской области в летние оздоровительные учреждения. Всего за это лето должны отдохнуть 5262 ребенка, переживших наводнение.

Сильное наводнение в Иркутской области, произошедшее в конце июня 2019 года, унесло жизни 25 человек. Потоп разрушил важные объекты инфраструктуры: дома, дороги и мосты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин в Сочи встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.