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Лидер группы «Бахыт-компот» попал в аварию — видео

, 17:17 Видео 79

О ДТП Вадим Степанцов сообщил в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @bahit_kompot

Фронтмен рок-группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов попал в ДТП в Псковской области. О происшествии поэт музыкант сообщил сам в своем Instagram. Степанцов выложил в сети ролик с разбитой машиной.

На кадрах Honda Element музыканта загружен на эвакуатор. У кроссовера довольно сильно повреждено переднее правое крыло, вырвано колесо, разбита левая фара. Видно, что в момент удара в салоне сработали подушки безопасности. Ролик Степанцов сопроводил язвительным приветствием.

«Здравствуй, Идрица родная!» — говорит музыкант за кадром.

Подробности ДТП Степанцов не раскрыл.

В официальной группе группы «Бахыт-компот» в «Вконтакте» сообщается, что сам музыкант в порядке. Авария произошла по дороге в Латвию. Администратор группы отметил, что, несмотря на досадную неприятность, Степанцов собирается продолжить путешествие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков в Москве попадает в серьезную аварию на своем автомобиле Tesla.

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