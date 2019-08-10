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  4. Момент «огненного» ДТП с Теslа в Москве попал на видео

Момент «огненного» ДТП с Теslа в Москве попал на видео

, 23:45 Эксклюзивное видео 108

Как стало известно 5-tv.ru, автомобиль ехал на автопилоте и врезался в стоящую на обочине машину.

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Фото, видео : Пятый канал, instagram @gagorun

Видео момента ДТП с участием Теslа 10 августа оказалось в распоряжении 5-tv.ru. По предварительной информации, автомобиль двигался на автопилоте по МКАД и не распознал отечественную легковушку, которая была припаркована на обочине. В результате — произошло столкновение транспортных средств, Теslа заехала на «семерку», после чего вспыхнула как спичка.

Один из очевидцев снял на видео момент взрыва Теslа. В тот момент, когда иномарка оказалась охвачена пламенем, свидетель происшествия проезжал мимо.

В салоне, как стало известно 5-tv.ru, находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Его экстренно отправили в больницу, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. У мужчины серьезный перелом ноги и ушиб грудной клетки. В автомобиле также находились его дети, которых госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Екатеринбурга отсудила у производителя Теslа почти 20 миллионов рублей.

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