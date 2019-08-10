Момент «огненного» ДТП с Теslа в Москве попал на видео

Видео момента ДТП с участием Теslа 10 августа оказалось в распоряжении 5-tv.ru. По предварительной информации, автомобиль двигался на автопилоте по МКАД и не распознал отечественную легковушку, которая была припаркована на обочине. В результате — произошло столкновение транспортных средств, Теslа заехала на «семерку», после чего вспыхнула как спичка.

Один из очевидцев снял на видео момент взрыва Теslа. В тот момент, когда иномарка оказалась охвачена пламенем, свидетель происшествия проезжал мимо.

В салоне, как стало известно 5-tv.ru, находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Его экстренно отправили в больницу, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. У мужчины серьезный перелом ноги и ушиб грудной клетки. В автомобиле также находились его дети, которых госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Екатеринбурга отсудила у производителя Теslа почти 20 миллионов рублей.