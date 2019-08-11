Таинство крещения в Мариенбургской церкви в Гатчине обернулось скандалом. Во время церемонии игумен Фотий так активно погружал ребенка в купель, что мать годовалого малыша бросилась спасать сына.
На кадрах видно, что мальчик сильно напуган и плачет, священнослужитель не обращая внимания на истерику ребенка грубо окунает его с головой в воду. Когда на помощь малышу пыталась прийти мать, Фотий проигнорировал женщину, продолжая обращаться с мальчиком как с тряпичной куклой.
После церемонии на теле ребенка остались ссадины и ушибы, сообщает 78.ru.
Женщина написала на священнослужителя заявление в полицию.
Между тем выяснилось, что игумен приписан к храму Всех Святых в Гатчине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что церковь отказала юмористу Евгению Петросяну в развенчании с Еленой Степаненко.