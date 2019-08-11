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  4. В Гатчине священник во время крещения едва не убил годовалого малыша — видео

В Гатчине священник во время крещения едва не убил годовалого малыша — видео

, 17:59 Внимание: шокирующие кадры! 103

После церемонии мама мальчика написала заявление в полицию.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, ВКонтакте @missvikiss

Таинство крещения в Мариенбургской церкви в Гатчине обернулось скандалом. Во время церемонии игумен Фотий так активно погружал ребенка в купель, что мать годовалого малыша бросилась спасать сына.

На кадрах видно, что мальчик сильно напуган и плачет, священнослужитель не обращая внимания на истерику ребенка грубо окунает его с головой в воду. Когда на помощь малышу пыталась прийти мать, Фотий проигнорировал женщину, продолжая обращаться с мальчиком как с тряпичной куклой.

После церемонии на теле ребенка остались ссадины и ушибы, сообщает 78.ru.

Женщина написала на священнослужителя заявление в полицию.

Между тем выяснилось, что игумен приписан к храму Всех Святых в Гатчине.

«Да, Фотий приписан к нашему храму, но у него свободный график. Он был раньше настоятелем в деревне Большая Вруда — недалеко от Волосово. Его оттуда сняли, надо было куда-то приписать, приписали к нам. Он появлялся за 1,5-2 года раз пять», — рассказал управляющий храма Всех Святых в Гатчине отец Арсений.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что церковь отказала юмористу Евгению Петросяну в развенчании с Еленой Степаненко.

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