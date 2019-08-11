Пятеро погибших сотрудников «Росатома» представлены к госнаградам

Пятеро погибших в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), входящего в госкорпорацию «Росатом», представлены к государственным наградам.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что «гибель сотрудников — это горькая утрата».
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Он также озвучил имена погибших и их должности.
В Сарове связи с трагедией объявлен двухдневный траур. Похороны погибших пройдут в понедельник, 12 августа.
8 августа на военном полигоне в Северодвинске при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Позднее в компании раскрыли подробности взрыва на полигоне.