Пятеро погибших сотрудников «Росатома» представлены к госнаградам

Пятеро погибших в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), входящего в госкорпорацию «Росатом», представлены к государственным наградам.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что «гибель сотрудников — это горькая утрата».

« Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой РФЯЦ и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях », — сказал он.

Он также озвучил имена погибших и их должности.

1) Алексей В., разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение;

2) Евгений К., ведущий инженер-электроник отдела;

3) Вячеслав Л., начальник научно-испытательной группы;

4) Сергей П., инженер по испытаниям 1 категории;

5) Владислав Я., заместитель начальника научно-испытательного отделения.

В Сарове связи с трагедией объявлен двухдневный траур. Похороны погибших пройдут в понедельник, 12 августа.

8 августа на военном полигоне в Северодвинске при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Позднее в компании раскрыли подробности взрыва на полигоне.