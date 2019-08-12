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«Любимая, спасибо!»: Игорь Николаев трогательно поздравил жену с днем рождения

, 0:43 Фото 13

Композитор поблагодарил Юлию Проскурякову за любовь и маленькую дочку.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Щербак, Instagram @igor_nikolaev_music

Известный российский певец и компазитор Игорь Николаев трогательно поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения в Instagram. Жене музыканта исполнилось 37 лет. Звездная пара сыграла свадьбу девять лет назад. В счастливом браке родилась дочка Вероника, которой сейчас три года.

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«С днем рождения, любимая. Ты прекрасный, светлый человек! Спасибо за любовь, спасибо за Веронику!» — подписал пост Игорь Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

К поздравлениям Игоря Николаева поспешили присоединиться звезды шоу-бизнеса: Лолита Милявская, Максим Галкин, Алла Духова, Инна Маликова, певица Зара, Анастасия Волочкова и Валерий Сюткин.

«С днем рождения замечательную фею-Юлечку», — мило поздравила именинницу Кристина Орбакайте.

На фотографии, опубликованной Игорем Николаевым, Юлия Проскурякова позирует совсем без макияжа в простой соломенной шляпке. Очевидно композитор хотел подчеркнуть, что любит супругу отнюдь не за внешность. В комментариях к публикации многие фолловеры отметили, что жена музыканта прекрасна за счет своей естественной красоты.

«Настоящая! И, правда, светлый добрый человек!»

«Юлечка, оставайся всегда такой же естественной!»

«Оставайся такой же прелестницей, таким же солнечным человеком!» — пожелали фолловеры.

Юлия Проскурякова — третья жена Игоря Николаева. Первой супругой певца стала школьная любовь — Елена Кудряшова, которая родила ему дочь Юлию. Спустя время музыкант заключил брачный союз с Натальей Королевой. В браке с певицей композитор прожил девять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пышногрудая жена Игоря Николаева не может найти подходящую рубашку.

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