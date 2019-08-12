«Любимая, спасибо!»: Игорь Николаев трогательно поздравил жену с днем рождения

Известный российский певец и компазитор Игорь Николаев трогательно поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения в Instagram. Жене музыканта исполнилось 37 лет. Звездная пара сыграла свадьбу девять лет назад. В счастливом браке родилась дочка Вероника, которой сейчас три года.

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«С днем рождения, любимая. Ты прекрасный, светлый человек! Спасибо за любовь, спасибо за Веронику! » — подписал пост Игорь Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music