«Любимая, спасибо!»: Игорь Николаев трогательно поздравил жену с днем рождения

Известный российский певец и компазитор Игорь Николаев трогательно поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения в Instagram. Жене музыканта исполнилось 37 лет. Звездная пара сыграла свадьбу девять лет назад. В счастливом браке родилась дочка Вероника, которой сейчас три года.
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К поздравлениям Игоря Николаева поспешили присоединиться звезды шоу-бизнеса: Лолита Милявская, Максим Галкин, Алла Духова, Инна Маликова, певица Зара, Анастасия Волочкова и Валерий Сюткин.
На фотографии, опубликованной Игорем Николаевым, Юлия Проскурякова позирует совсем без макияжа в простой соломенной шляпке. Очевидно композитор хотел подчеркнуть, что любит супругу отнюдь не за внешность. В комментариях к публикации многие фолловеры отметили, что жена музыканта прекрасна за счет своей естественной красоты.
«Настоящая! И, правда, светлый добрый человек!»
«Юлечка, оставайся всегда такой же естественной!»
«Оставайся такой же прелестницей, таким же солнечным человеком!» — пожелали фолловеры.
Юлия Проскурякова — третья жена Игоря Николаева. Первой супругой певца стала школьная любовь — Елена Кудряшова, которая родила ему дочь Юлию. Спустя время музыкант заключил брачный союз с Натальей Королевой. В браке с певицей композитор прожил девять лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что пышногрудая жена Игоря Николаева не может найти подходящую рубашку.