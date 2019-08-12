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  4. Большой земной шар создают у Петропавловской крепости

Большой земной шар создают у Петропавловской крепости

, 10:23 Эфирная новость 48

Символ единства возводят в Петербурге возводят мастера из нескольких стран.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Символ единства возводят в Петербурге. Мастера из нескольких стран у стен Петропавловской крепости строят большой земной шар, а помогают им все желающие. Как и 30 лет назад — именно тогда, еще в Советском союзе провели подобный фестиваль, который был призван разрушить стереотипы и объединить народы.

Это не какой-то праздник непослушания — участникам фестиваля доверили самую ответственную миссию — вот так, на первый взгляд, весело и беззаботно, керамисты-дилетанты готовят материал для нового арт-объекта Петербурга.

Размять десять тонн глины задача не из простых. Чтобы материал стал мягким и податливым, месить его будут целых два дня. На помощь художники призвали гостей и жителей Северной столицы. Так каждый желающий может оставить свой след в истории.

Екатерина Иванова о традиции, скрепляющей дружбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальном арт-объекте созданном в Москве — «Цифровом теледереве».

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