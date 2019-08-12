Большой земной шар создают у Петропавловской крепости

Символ единства возводят в Петербурге. Мастера из нескольких стран у стен Петропавловской крепости строят большой земной шар, а помогают им все желающие. Как и 30 лет назад — именно тогда, еще в Советском союзе провели подобный фестиваль, который был призван разрушить стереотипы и объединить народы.

Это не какой-то праздник непослушания — участникам фестиваля доверили самую ответственную миссию — вот так, на первый взгляд, весело и беззаботно, керамисты-дилетанты готовят материал для нового арт-объекта Петербурга.

Размять десять тонн глины задача не из простых. Чтобы материал стал мягким и податливым, месить его будут целых два дня. На помощь художники призвали гостей и жителей Северной столицы. Так каждый желающий может оставить свой след в истории.

Екатерина Иванова о традиции, скрепляющей дружбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальном арт-объекте созданном в Москве — «Цифровом теледереве».