  1. Пятый канал
  4. Шахтеры на Украине блокирут автотрассы одну за другой

Шахтеры на Украине блокирут автотрассы одну за другой

, 18:30 Эфирная новость 27

В день своего профессионального праздника горняки планируют пикетировать офис президента.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Ovsyannikova Yulia / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Шахтеры на Украине блокируют одну автотрассу за другой. Перекрыты дороги в Запорожье, Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области.

Горняки требуют выплатить долги по зарплате. Забастовка длится почти две недели и прекращать ее протестующие не намерены. По крайней мере, до тех пор, пока на их счетах не появятся деньги.

«Деньги мы не получаем с мая месяца. Жена моя работает на 105, она не получает зарплату с ноября месяца. За что мне жить?» — задается вопросом один из шахтеров.

Глава Независимого профсоюза украинских горняков заявил, что активисты собираются в Киев. 25 августа — в день своего профессионального праздника — шахтеры планируют пикетировать офис президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реформах, которые задумал президент Украины Владимир Зеленский. 

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +12°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

18:53
МЧС: в результате хлопка газа на юге Москвы пострадавших нет
18:42
33-летний автор хита «Moto Moto» разбился на мотоцикле
18:30
Шахтеры на Украине блокирут автотрассы одну за другой
18:18
«Секса нет?»: Плетнева в белье в клипе на песню «Интуиция» рушит стереотипы СССР
18:14
А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
18:06
Задержан виновник пожара, превращающего один из островов на Канарах в пепелище

Сейчас читают

Полиция начала проверку после агрессивного крещения младенца в Ленобласти
«Спортсменка!»: Пегова продемонстрировала результат тренировок в коротких шортах
Несущийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса опасен? — мнение ученого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги