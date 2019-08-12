Шахтеры на Украине блокирут автотрассы одну за другой

Шахтеры на Украине блокируют одну автотрассу за другой. Перекрыты дороги в Запорожье, Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области.

Горняки требуют выплатить долги по зарплате. Забастовка длится почти две недели и прекращать ее протестующие не намерены. По крайней мере, до тех пор, пока на их счетах не появятся деньги.

«Деньги мы не получаем с мая месяца. Жена моя работает на 105, она не получает зарплату с ноября месяца. За что мне жить?» — задается вопросом один из шахтеров.

Глава Независимого профсоюза украинских горняков заявил, что активисты собираются в Киев. 25 августа — в день своего профессионального праздника — шахтеры планируют пикетировать офис президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реформах, которые задумал президент Украины Владимир Зеленский.