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Полиция начала проверку после агрессивного крещения младенца в Ленобласти

, 14:19 Видео 38

Мать ребенка пожаловалась на священника, который активно погружал годовалого мальчика в купель.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, ВКонтакте @missvikiss

Полиция начала проверку после заявления матери, которая пожаловалась на грубое обращение священнослужителя с ее годовалым сыном во время обряда крещения в храме Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, игумен Фотий силой окунул малыша в купель, не обращая внимания на крики мальчика и попытки матери его забрать. Родительница отметила, что после совершения таинства у малыша остались ссадины и ушибы, а также появилась паническая боязнь воды. Однако, по словам отца церкви, он выполнял обряд в соответствии с религиозными традициями, согласно которым ребенка положено три раза погрузить в воду с головой.

Комментируя произошедший инцидент, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова осудила священнослужителя, который грубо обращался с малышом, но при этом отметила, что в ситуацию вмешиваться не намерена, поскольку в аппарат омбудсмена жалобы не поступало.

В понедельник, 12 августа, состоится встреча с участием секретаря епархии протоиерея Владимира Глазунова и родителей пострадавшего мальчика, во время которой решится дальнейшая судьба отца Фотия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Фотий ответил на обвинения в агрессивном крещении малыша.

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