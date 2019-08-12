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«Далеки от церкви»: Отец Фотий ответил на обвинения в агрессивном крещении малыша

, 12:22 Эксклюзивное интервью 3 070

Игумен настолько активно погружал годовалого ребенка в купель, что мальчик после церемонии получил ссадины и ушибы.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Игумен Фотий, который оказался в центре скандала после крещения годовалого мальчика в Ленинградской области, прокомментировал произошедший инцидент. По словам матери малыша, священник силой окунул его в воду, не обращая внимая на крики ребенка. После совершения таинства у мальчика остались ссадины и ушибы, а также появилась паническая боязнь воды. Обеспокоенная произошедшим мать малыша подала заявление в полицию на отца Фотия.

В интервью 5-tv.ru священнослужитель рассказал о совершенном обряде. Он отметил, что родители ребенка были незнакомы с правилами церкви, поскольку с ними даже не были проведены надлежащие беседы, которые обычно предшествуют крестинам.

«Мама и папа — ближайшие родственники — оказались людьми абсолютно далекими от церковной жизни. Катехизация, которая должна была иметь место, предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться — отсутствовали», — подчеркнул игумен Фотий.

Однако, несмотря на это, священник взял на себя ответственность крестить ребенка и хотел сделать это по всем правилам: троекратно погрузить малыша в воду с головой. Он привык к тому, что обряд не всегда проходит спокойно, поскольку дети в этот момент, безусловно, испытывают стресс. Незнакомая обстановка, купель, наполненная водой, человек в рясе — все это заставляет их переживать и нередко вызывает крики и слезы.

Однако мать мальчика сильно испугалась за своего сына и вела себя крайне эмоционально, отметил священнослужитель. Вопреки переживаниям родительницы, игумен хотел совершить таинство в соответствии со всеми правилами, но в результате нарвался на конфликт.

«Крещение с малым количеством воды по правилам церкви допустимо в случае тяжелой болезни ребенка или смертельной опасности. Само крещение предполагает именно троекратное погружение», — пояснил священнослужитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гатчинская епархия отстранила Фотия от службы на год, однако, по словам отца церкви, этот вопрос еще до конца не решен.

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