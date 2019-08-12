Религиовед Юрий Табак в интервью 5-tv.ru прокомментировал крещение годовалого мальчика в соборе в Гатчинском районе Ленинградской области. После совершения христианского обряда мать малыша подала заявление в полицию, в котором пожаловалась на грубое обращение священнослужителя с ее сыном. По словам родительницы, игумен с силой окунул младенца в купель, не обращая внимания на его крики. В результате ребенок получил ссадины и ушибы.

По мнению религиоведа, во время таинства отец Фотий, крестивший мальчика, допустил серьезные нарушения, поэтому должен быть отстранен от церковной службы.

«Тут священник допустил какие-то невероятные нарушения. Тут надо быть или садистом, или невротиком, чтобы так поступать с ребенком и, конечно, в этом случае надо очень серьезно разбираться и священника от служения отстранять», — выразил мнение специалист.

Он также добавил, что сейчас существует две точки зрения на обряд крещения. По одной из них, ребенка необходимо обязательно погружать воду с головой — этим традициям и следовал игумен Фотий. Согласно другой позиции, младенца достаточно окропить водой.

«Консервативные священники, консервативное духовенство считает категорически, что надо крестить через погружение, ссылаясь на решения вселенские соборов, апостольские правила, новозаветные тексты. Также точно священники более прогрессивные говорят, что на самом деле от количества воды качество крещения не зависит, поэтому вполне можно это делать через кропление», — пояснил Табак.

Сам он полагает, что жесткое следование канонам может только помешать совершению обряда и лишить его духа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция начала проверку по факту агрессивного крещения ребенка в храме Гатчины.