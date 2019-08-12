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Спасатели работают на месте хлопка газа в квартире на юге Москвы

, 17:43 Срочная новость 293

По предварительной информации, есть разрушения. Ведется поиск людей.

Фото : ТАСС / Steve Taylor

Хлопок газа произошел в квартире на юге Москвы на Нагорной улице. По предварительной информации, есть разрушения. 

Как стало известно 5-tv.ru, на месте работают спасатели. Ведется поиск людей. Обстоятельства уточняются.

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