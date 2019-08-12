Спасатели работают на месте хлопка газа в квартире на юге Москвы

Хлопок газа произошел в квартире на юге Москвы на Нагорной улице. По предварительной информации, есть разрушения.
Как стало известно 5-tv.ru, на месте работают спасатели. Ведется поиск людей. Обстоятельства уточняются.
12 авг, понедельник, 19:03
Сегодня, 17:43 Происшествия Срочная новость 293
По предварительной информации, есть разрушения. Ведется поиск людей.
Фото : ТАСС / Steve Taylor
Хлопок газа произошел в квартире на юге Москвы на Нагорной улице. По предварительной информации, есть разрушения.
Как стало известно 5-tv.ru, на месте работают спасатели. Ведется поиск людей. Обстоятельства уточняются.
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