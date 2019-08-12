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Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с Майли Сайрус

, 23:17 31

Актеру накануне исполнилось 36 лет, но настроение у него далеко не праздничное.

Фото : www.globallookpress.com © ImagePressAgency/face to face

Спустя два дня после объявления американской певицей и актрисой Майли Сайрус о расставании со своим супругом актером Лиамом Хемсвортом он впервые прокомментировал произошедшее.

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Звезду «Мстителей» и «Тора» журналисты Daily Mail подловили в австралийском городе Байрон-Бей, когда артист выходил из своего дома за 4,3 миллиона долларов.

«Вы не представляете, каково это. Я не хочу об этом говорить», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом у актера накануне был день рождения — 11 августа ему исполнилось 36 лет, но судя по его ответу, праздничного настроения у него нет и в помине.

Брак Сайрус и Хемсворта продержался всего семь месяцев, при этом до оформления отношений они уже расставались, но потом мирились.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, возможной причиной расторжения брака стала новая «пассия» певицы — Кейтлин Картер, которых «застукали» целующимися. Кроме того Майли Сайрус не раз открыто заявляла, что является сторонницей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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